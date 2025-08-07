Âç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×ÀÐÅÄ»°À®Ìò¡Ä¾¾ËÜÎçÀ¸àÇú¥¤¥±¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×á»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Å·ºÍ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHK¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤ÇÀÐÅÄ»°À®Ìò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÎçÀ¸(25)¤¬¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤È»×¤ï¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Çò¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢¶âÈ±¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÎçÀ¸¤¯¤ó¤Þ¤¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Å·ºÍ¡×¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÈ©¤Ä¤ä¤Ä¤ä¡×¡Ö¿´¤¬¡Ø¥¥å¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÌÜ¤Û¤ó¤È¤¤ì¤¤¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à ~Í£°ìÌµÆó¤Î¥ì¥ª¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤¹¤®¤È¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï22Ç¯¤ÎÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÈà¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×(ABEMA)¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£24Ç¯¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×(NHK)¤Ë¤â½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£