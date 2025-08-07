なぜ？生贄として食べられるはずが一転！おいしいごはんで太らされる!?社会変革で「生贄制度は廃止」に【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
貧困の村から生贄として、残忍な王のもとに1人の少女が差し出された。覚悟を決めていた彼女だったが、王のひと言に唖然としてしまう。「生贄(いけにえ)制度は廃止になっているぞ」――なんと獣人と人間が共存するこの世界でも、社会変革が起きていた！作者である國里さんにストーリーの見どころや注目してほしいキャラクターについて話を聞いてみた。
■“全部報われて愛される主人公”を描きたかった、國里さんが生んだやさしい世界
漫画『おいしい生贄のはずだった。』は、孤独な少女ニナが、生贄として差し出されたことから始まる予想外の物語だ。送り込まれた獣人の王のもとで、「生贄制度はとっくに廃止されてるぞ」と彼女は思わぬ言葉を突きつけられる。さらには「マズそうだな」と、命を差し出す覚悟すら軽く流されてしまう。
作者の國里さんに本作を描いたきっかけについて聞いてみると、「とにかく自分自身が癒やされたくて描きました」と語る。そんな自身の心の支えとなるような作品にしたいとこの物語を描き始めたという。「私自身、大きなモフモフしたものが大好きなのでそういう動物をたくさん登場させ、すべてが報われて愛される主人公を描こう！と思いました」と教えてくれた。
國里さんのお気に入りのキャラクターは隣国の王子エヴァネルで、「本当はもっと嫌な人間に描こうと思っていたのですが、“少し抜けてるおバカな王子”という設定にしたら、頑張って嫌味を言おうとしてる姿もかわいく思いながら描いていました(笑)」と楽しそうに語ってくれた。
読者からは「やさしい世界」「かわいい」「最高」といった声がたくさん寄せられた。今後はどのくらいの頻度で作品をアップするのか聞いてみると、「現在はまだ新作の予定は無く、不定期です」とのこと。「不定期すぎて心苦しいのですが、読んで下さる人がいることにいつも感謝でいっぱいです。ありがとうございます」と読者に対し感謝の気持ちであふれている。
本作には、読者の心をそっと撫でるような穏やかさと、ユーモアに満ちたキャラクターたちが登場する。登場人物全員がやさしい絵本のような世界に、誰もが癒やされることだろう。
取材協力：國里
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。