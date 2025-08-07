風間俊介、多彩なコーデ着こなしオフショットに絶賛の声「3枚目のJr感」「やっぱりアイドル風間くん」
俳優の風間俊介が、7日に更新されたテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。さまざまなコーディネートに身を包んだオフショットを公開した。
【写真】「アイドル風間くん」多彩なコーデを着こなした風間俊介
同ドラマの原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司浩平が演じる。
1日に放送された第5話では、雀が、雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司（庄司）と一緒に「服の趣味を変える」に挑戦。慶司の双子の姉・真央（宮澤佐江）と理央（横山由依）が経営するセレクトショップに訪れ、姉妹に振り回されながら、試着する…というストーリーだった。
インスタグラムでは「第5話で、様々なコーディネートに挑戦した雀(#風間俊介) オフショットもたっぷりとお届けします」と紹介。風間は劇中でも着用したファッションを含め、4つのコーディネートを披露した。
この投稿に「3枚目のJr感」「やっぱりアイドル風間くん」「雀さんの時はあれ？って感じなのに、風間俊介になると似合うのすげー」「さすがすぎる風間さん何でも着こなす」といった絶賛の声が寄せられた。
