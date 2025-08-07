ロッチ中岡、“腰椎圧迫骨折”後の現状を報告「折れ真っ最中」 相方・コカドは回復ぶりに驚き「2日前に会ったときよりも…」
お笑いコンビ・ロッチ（中岡創一・コカドケンタロウ）が、7日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金曜 前11：30）に、夏休み中のナイツに代わって出演。中岡が、7月に日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（後7：00〜後8：54）のロケ中に負傷した腰のケガについて語った。
【写真】「ワイルド！」無精ひげの近影ショットを披露した中岡
中岡は7月7日、『イッテQ！』ベトナムでのロケ中に、尻を強打。番組は発表で「第2腰椎圧迫骨折疑いと診断」「全治は数か月の見込み」などと発表していた。この日のアシスタントである清水ミチコから「中岡さんは特にね、『イッテQ！』のロケ中にベトナムでお尻を強打して腰椎圧迫骨折、今はどう？」と振られると、中岡は「約1ヶ月前ですね。今はね、コルセット巻いて、全然痛くないっちゃ痛くないんですよ」と現状を報告。
“腰椎”という言葉から清水とコカドが「怖い」と話すと、中岡は「感じ的に怖いじゃないですか。でも3年前に足、骨折してるんですよ。その時の方がつらかったです」「足の方が痛いし、動きにくいし、つらいなって」と振り返った。
さらに、コカドが「今も“折れ中”でしょ？」と聞くと、中岡は「今も“折れ真っ最中”ですけど、全然平気です」とアピール。自然治癒のため「待つしかない」といい、コカドは「でも2日前に会ったときよりも、声が出てます。全然違う」とその回復ぶりを伝えた。
