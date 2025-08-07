【ステラソラ】 8月7日 事前登録開始（Google Playストアのみ） 基本無料（アイテム課金制）

Yostarは、Android/iOS/PC（Windows）用ファンタジーRPG「ステラソラ」を配信する。基本無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。本日8月7日より、Google Playストアにて事前登録受付を開始した。App Storeでの事前登録受付についても後日開始予定。

本作は、Yostarが新たに贈る旅と日常が交差するファンタジーRPG。プレーヤーは記憶を失った「魔王」となり、個性豊かな「巡遊者」の少女たちとともにノヴァ大陸に点在する星ノ塔へ挑み、自分だけの物語を紡いでいく。

※アプリストアに公開されるタイミングについては、個人差が生じる可能性がある。

事前登録は下記いずれかの方法でも行なえる。

（1）公式サイト・Yostar ID（メール登録）

（2）公式Xアカウントフォロー

（3）LINE友達追加

