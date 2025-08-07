野菜の鮮度をしっかりキープして食品ロスを減らす！薬味保存容器が使える
【画像を見る】フルーツなど水分が多い食材にも最適！「ニューBIG ねぎっ庫」
蕎麦やそうめん、冷奴など、冷たい料理が食べたくなる季節は、薬味が大活躍します。余った薬味をお皿に入れてラップをかけても、水っぽくてベチャっとしてしまったり、カラカラに干からびてしまったり...。保存したのに、結局ダメにしてしまったりすることも。そこで今回は、薬味の鮮度をキープして保存できる容器をご紹介します！
■密閉して湿気、乾燥をシャットアウト！
tower トング付き バルブ付き密閉保存容器 タワー
1,100円（税込）
簡単ワンタッチで密閉にしてくれるバルブ付き保存容器。中身が見やすいクリアなデザインで、積み重ねてスマートに収納できます。ネギやショウガなどの薬味、お漬物などのちょっとした付け合わせの保存に最適！湿気や乾燥から守りたい食材にぴったりです。
■鮮度が長持ちして助かる！
ニューBIG ねぎっ庫
2,200円（税込）
傷みやすい薬味や葉ものの鮮度をキープする保存容器。そうめんなどに欠かせない、刻んだねぎやみょうが、青じそといった薬味の保存は、この容器にお任せ！ プラスチックなどの容器に入れて冷蔵保存すると、水けですぐべちゃべちゃになってしまうデリケートな野菜や果物などを、無数の気孔によって鮮度を保ったまま保存できます。
■薬味をシャキッと水切り保存
ザル付き薬味保存パック
970円（税込）
保存はもちろん冷凍からレンジ加熱まで使えて便利な保存容器。ザル付き、フタ付きなので切った薬味や野菜の水切りができ、そのまま保存可能です。保存はもちろん冷凍からレンジ加熱まで使えて便利！ 重ねてすっきり省スペース収納もポイントです。
＊ ＊ ＊
食材高騰の今、食品ロスをできるだけ減らしたい！ 野菜の鮮度が保てる保存容器を使ってみると、こんなに違うのかと実感します。
文＝徳永陽子