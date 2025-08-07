薬味をシャキッと水切り保存


【画像を見る】フルーツなど水分が多い食材にも最適！「ニューBIG ねぎっ庫」

蕎麦やそうめん、冷奴など、冷たい料理が食べたくなる季節は、薬味が大活躍します。余った薬味をお皿に入れてラップをかけても、水っぽくてベチャっとしてしまったり、カラカラに干からびてしまったり...。保存したのに、結局ダメにしてしまったりすることも。そこで今回は、薬味の鮮度をキープして保存できる容器をご紹介します！

■密閉して湿気、乾燥をシャットアウト！

tower トング付き バルブ付き密閉保存容器 タワー

1,100円（税込）

簡単ワンタッチで密閉にしてくれるバルブ付き保存容器。中身が見やすいクリアなデザインで、積み重ねてスマートに収納できます。ネギやショウガなどの薬味、お漬物などのちょっとした付け合わせの保存に最適！湿気や乾燥から守りたい食材にぴったりです。

■鮮度が長持ちして助かる！

ニューBIG ねぎっ庫


2,200円（税込）

水けですぐべちゃべちゃになってしまうデリケートな野菜や果物などを、無数の気孔によって鮮度を保ったまま保存できます


傷みやすい薬味や葉ものの鮮度をキープする保存容器。そうめんなどに欠かせない、刻んだねぎやみょうが、青じそといった薬味の保存は、この容器にお任せ！　プラスチックなどの容器に入れて冷蔵保存すると、水けですぐべちゃべちゃになってしまうデリケートな野菜や果物などを、無数の気孔によって鮮度を保ったまま保存できます。

■薬味をシャキッと水切り保存

ザル付き薬味保存パック

970円（税込）

保存はもちろん冷凍からレンジ加熱まで使えて便利な保存容器。ザル付き、フタ付きなので切った薬味や野菜の水切りができ、そのまま保存可能です。保存はもちろん冷凍からレンジ加熱まで使えて便利！　重ねてすっきり省スペース収納もポイントです。

食材高騰の今、食品ロスをできるだけ減らしたい！　野菜の鮮度が保てる保存容器を使ってみると、こんなに違うのかと実感します。

文＝徳永陽子