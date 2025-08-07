レンチン一発でできるなんて感涙！「真夏のカレーうどん」
たま〜に食べたくなるんですよね、カレーうどん。でも、具の準備がちょっぴり面倒で、キッチンに長くいたくない暑い夏は、作るのを敬遠してしまいます。でも！ このレシピなら、なんとレンチン1回でおいしいカレーうどんが完成するんです。あえて「真夏の」と銘打った、感涙もののカレーうどんレシピをご紹介します！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。
■真夏のカレーうどん
肉は火が通りやすいひき肉をチョイス
【材料・1人分】＊1人分465kcal／塩分3.7g
・冷凍うどん・・・ 1玉
・豚ひき肉 ・・・100g
・長ねぎ・・・ 1/3本
・オクラ ・・・5本
・削りがつお・・・ 適量
■A
└めんつゆ（3倍濃縮）・・・ 大さじ1
└カレー粉 ・・・小さじ1
└片栗粉 ・・・小さじ1/2
└水 ・・・1/2カップ
しょうゆ
【作り方】
1．ねぎは1cm幅の斜め切り、オクラは7mm幅の小口切りにする。
2．口径約18cmの耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、ひき肉、ねぎを加えてよく混ぜる。うどんを凍ったままのせ、ラップをかけて600Wで10分レンチンする。
3．オクラ、しょうゆ小さじ1を加えてよく混ぜ、器に盛る。削りがつおをふり、好みで七味唐辛子をふる。
＊ ＊ ＊
栄養バランスを考えると、具に野菜は必須です。ということで、夏に旬を迎える栄養価の高いオクラを使ってみました。オクラは生でも食べられるので、仕上げに加えるだけでOK！ ぜひ作ってみてくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々