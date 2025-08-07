カレーうどんがレンチン一発でできるなんて感涙！「真夏のカレーうどん」


たま〜に食べたくなるんですよね、カレーうどん。でも、具の準備がちょっぴり面倒で、キッチンに長くいたくない暑い夏は、作るのを敬遠してしまいます。でも！　このレシピなら、なんとレンチン1回でおいしいカレーうどんが完成するんです。あえて「真夏の」と銘打った、感涙もののカレーうどんレシピをご紹介します！

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

▷上島亜紀さんさん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■真夏のカレーうどん

肉は火が通りやすいひき肉をチョイス

真夏のカレーうどん


【材料・1人分】＊1人分465kcal／塩分3.7g

・冷凍うどん・・・ 1玉

・豚ひき肉 ・・・100g

・長ねぎ・・・ 1/3本

・オクラ ・・・5本

・削りがつお・・・ 適量

■A

　└めんつゆ（3倍濃縮）・・・ 大さじ1

　└カレー粉 ・・・小さじ1

　└片栗粉 ・・・小さじ1/2

　└水 ・・・1/2カップ

しょうゆ

【作り方】

1．ねぎは1cm幅の斜め切り、オクラは7mm幅の小口切りにする。

2．口径約18cmの耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、ひき肉、ねぎを加えてよく混ぜる。うどんを凍ったままのせ、ラップをかけて600Wで10分レンチンする。

3．オクラ、しょうゆ小さじ1を加えてよく混ぜ、器に盛る。削りがつおをふり、好みで七味唐辛子をふる。

＊　＊　＊

栄養バランスを考えると、具に野菜は必須です。ということで、夏に旬を迎える栄養価の高いオクラを使ってみました。オクラは生でも食べられるので、仕上げに加えるだけでOK！　ぜひ作ってみてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／上島亜紀　撮影／木村 拓　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝高梨奈々