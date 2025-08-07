５日、基調講演を行う海爾集団創業者でグループ董事局名誉主席の張瑞敏氏。（東京＝新華社記者／岳晨星）

【新華社東京8月7日】中国独自の経営モデル「人単合一」を研究する日本拠点のセンターが5日、東京で開所した。中国企業の経営思想を海外に広める上で、重要な一歩となった。

開所式には、中国家電大手ハイアール創業者でグループ董事局名誉主席の張瑞敏（ちょう・ずいびん）氏や、在日中国大使館の羅暁梅（ら・ぎょうばい）経済商務公使らが出席した。

５日、あいさつする在日本中国大使館の羅暁梅経済商務公使。（東京＝新華社記者／岳晨星）

張氏が2005年に提唱した「人単合一」モデルは、ユーザー中心の発想を軸に、従業員一人一人を主体的な「創客（メイカー、起業家）」と位置付けることを重視。組織の脱中心化と従業員の起業家意識の醸成によって効率的な協働と持続的なイノベーションを促す考え方で、中国の経営思想における重要な革新とされる。ハイアールのグローバル化の過程でも広く活用され、国際学術界からも注目されている。

今回の日本センターは世界で15番目となり、同モデルはすでに8万2千社以上が導入済み。今後は、日本での現地化を進めるとともに、中日企業家の交流や経営理論の研究討論、実践事例の共有の場を設ける。学術と実務を融合させるプラットフォームとして、同センターは日本企業の構造転換と高度化に向けた新たな道筋を探っていく。（記者/岳晨星）