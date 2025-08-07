浙江省杭州市で開催された第３回世界デジタル貿易博覧会で、「黒神話：悟空」のブースでゲームを試遊する来場者。（資料写真、杭州＝新華社記者／薛臣）

【新華社上海8月7日】中国音像・デジタル出版協会はこのほど、上海市で開かれた中国国際デジタル娯楽産業大会ハイレベルフォーラムで、「2025年1〜6月中国ゲーム産業報告」を発表した。ゲーム市場の1〜6月の実質売上高は前年同期比14.1％増の1680億元（1元＝約21円）に上り、再び過去最高を更新した。ゲームユーザーは6億7900万人に迫った。

1〜6月のゲーム産業は活況が続き、有利な政策が続々と発表され、技術イノベーションが進み、グローバル化が継続的に推進された。下半期（7〜12月）は多くの大型新タイトルの発表が予定されており、市場は増勢を維持するとみられる。

特筆すべきは、中国文化の創造力とイノベーション力の持続的な強化を受けて、世界中のプレーヤーの間で中国発の独自開発ゲームの人気が高まり続けている点だ。統計によると、中国企業が独自に開発したモバイルゲームの1〜6月の海外実質売上高は11.0％増え、95億ドル（1ドル＝約148円）を超えた。主要な海外市場では、米国がシェア32.0％で首位、日本が2位、韓国が3位となった。欧州市場ではドイツ、英国、フランスが上位に入った。