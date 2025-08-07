今年も厳しい暑さが続いています。世界の平均気温は去年、観測史上最高を記録、単年度として初めて産業革命前から1.6℃上昇、気候危機が深刻になっています。こうした中、民放キー局（日本テレビ、テレビ朝日、TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビ）とNHKは6局連動で、国連「SDGメディア・コンパクト」加盟メディアによる気候危機を食い止めるための共同キャンペーン「1.5℃の約束 - いますぐ動こう、気温上昇を止めるために。」を展開しています。

4年目となる今年も、局の垣根を超え、6局のアナウンサーが参加することが決定。9月28日（日）午前10:05〜11:00に、NHK総合テレビで民放NHK6局連動環境スペシャル番組を放送するとともに（詳細は後日発表）、国連キャンペーンが行っているSNSムーブメント「何もしないともっと暑くなる」に参加し、本日8月7日（木）から3日間、6局がリレー形式でSNS発信を行います。

今回、6局の連携を一層強め、初めて各局のアナウンサーが二人ずつバディを組んで、温暖化対策の現場を共にロケしました。SNSリレーでは、この初公開映像も含めて投稿します。私たちは、国連と連携して進めている「個人でできる10の行動」の中から、「声を上げる」というアクションに注目し、多くの方にこの問題に関心を持っていただきたいと願っています。ぜひ一緒に気候アクションの輪を広げていきましょう。

●2025年度キャンペーン参加アナウンサー

（カッコ内は担当している主な番組）

日本テレビ ： 後呂有紗アナウンサー（真相報道バンキシャ！）

テレビ朝日 ： 佐々木快アナウンサー（スーパーJチャンネル）

TBSテレビ ： 日比麻音子アナウンサー（Nスタ）

テレビ東京 ： 佐々木明子アナウンサー（ブレイクスルー）

フジテレビ ： 上垣皓太朗アナウンサー（めざましどようび）

NHK ： 高瀬耕造アナウンサー（激突メシあがれ）

【日本テレビ 後呂有紗アナウンサーコメント】

災害級の暑さに異常気象。日々の放送の中で対策を考える頻度が増え、深刻な課題を感じています。ただ、そんな厳しい環境の中で、今新しく生まれている技術や発想の転換は、未来を明るく変えられるチャンスに溢れているとも感じています。まずは知ることから始めてみませんか？未来をより豊かにするためのヒントをお届けできるよう、心を込めて、取り組みます。

●今回のバディロケ 3チーム

高瀬耕造アナ（NHK） × 上垣皓太朗アナ（フジテレビ） 【チーム万博】

日比麻音子アナ（TBSテレビ） × 佐々木快アナ（テレビ朝日） 【チーム再エネ】

佐々木明子アナ（テレビ東京） × 後呂有紗アナ（日本テレビ） 【チーム海】

●「何もしないともっと暑くなる」民放NHK6局リレー SNS投稿予定

※下記のアカウント以外からの発信もございます

8月7日（木）14:00 NHK「NHK PR」X：@nhk_pr

8月7日（木）17:00 TBSテレビ 「地球を笑顔にするWEEK【公式】」Instagram：@tbsdgs

8月8日（金）14:00 テレビ東京「テレ東アナウンス部（公式）」X：@tvtokyo_ana

8月8日（金）17:00 フジテレビ「楽しくアクション！SDGs」X：@enjoyactionsdgs

8月9日（土）14:00 テレビ朝日「テレビ朝日アナウンサーズ」X：@announcers_EX

8月9日（土）17:00 日本テレビ「グップラ【公式】Good For the Planet」X：@GFP_week

6人のアナウンサーからのメッセージは、上記の投稿をご覧ください。SNS公開後、環境スペシャル番組「1.5℃の約束」公式ホームページでもリレー動画をご覧いただけます。

【国連「個人でできる10の行動」】

国連のSNSムーブメントは、X、Facebook、Instagram、YouTube、TikTokなどのSNS上に「#何もしないともっと暑くなる」「＃1.5℃の約束」2つのハッシュタグをつけて行われます。

いま行動しないと温暖化が加速し、もっと暑い夏になってしまうことを真夏の暑い時期に訴えるもので、国連が世界で気候危機を解決するために推進している「個人でできる10の行動」を多くの人に広めるのが目的です。主旨に賛同する方であれば、2つのハッシュタグを付ければ、どなたでも自由に参加できます。ふるってご投稿ください（実施期間：2025年9月30日まで）。