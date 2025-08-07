女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は８日に、第９５話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

嵩（北村匠海）はカフェで打ち合わせをしていた手嶌治虫（眞栄田郷敦）に声をかけられる。いたたまれない気持ちで会社に戻った嵩は、意を決して退職届を提出する。一方のぶ（今田美桜）は、鉄子（戸田恵子）に意見して怒らせてしまう。落ち込んで家に帰ると、上機嫌な登美子（松嶋菜々子）が待っていた。しかし、嵩が三星百貨店を辞めると聞いて表情が一変する。嵩に考え直すよう訴える登美子に嵩は声を荒らげ…。

「あんぱん」は第１１２作目の連続テレビ小説。「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしさん（享年９４）と妻・小松暢（のぶ）さん（享年７５）の夫婦をモデルにフィクションとして描く。戦前・戦中・戦後と激動の時代に、２人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを描く。脚本は中園ミホ氏、主題歌はＲＡＤＷＩＭＰＳの「賜物」。昨年９月７日にクランクインした。