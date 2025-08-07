７月３０日、アールヌーボー様式で有名な中央大街の馬迭爾賓館（モダンホテル）。（ハルビン＝新華社記者／王松）

【新華社ハルビン8月7日】中国黒竜江省ハルビン市は「先に鉄道ができ、後から街ができた」といわれる。1898年にロシアが建設する中東鉄道（東清鉄道）が松花江河畔に達すると欧州人などが集まり、河畔の小さな漁村は欧州とアジアの文明が交錯する大都市へと発展を遂げた。

市内の中央大街は、千メートルを超える空間に15〜19世紀の欧州建築様式が凝縮されている。75棟の洋風建築や擬洋風建築のうち36棟が保護建築の指定を受け、立体的な西洋建築芸術史を形作っている。

７月３０日、ハルビン中央大街に立つ折衷主義建築様式の歴史的建造物。（ハルビン＝新華社記者／王松）

中華バロック歴史文化街区に足を踏み入れると、バロック様式の華麗な外観に包まれた中国北方の伝統家屋建築「四合院」が、改修後も往時の趣をそのまま残している。シンプルな雰囲気の個性派書店や1995年以降生まれの若者が手がけたテーマ展など、多くの若者が新たな業態を生み出している。

ハルビン工業大学建築・デザイン学院の孫澄（そん・ちょう）院長は「ハルビンの価値は、異なる時代、異なる様式の建物が平等に対話している点にある。ここにあるのは分断でなく融合だ」と指摘。東西文明の衝突の中で育まれた独自の魂が石材やれんがに刻まれていることに、この「野外博物館」の真の魅力があると語った。

７月３０日、ハルビンの中華バロック歴史文化街区に立ち並ぶ中華バロック建築群。（ハルビン＝新華社記者／王松）

ハルビンは今も変わり続けている。市共産党委員会宣伝部の蘭峰（らん・ほう）部長は、歴史文化街区の改造や古建築の再生を絶えず加速させていると紹介した。銀色のリボンを思わせるハルビン大劇院、あか抜けた陽明灘大橋、工場跡を再生した商業施設「西城紅場」、洗練された群力都市景観帯と音楽広場などが新たなランドマークとなり、中国式現代化の新たな姿を映し出している。

外国人の中国旅行熱も引き続き高まりを見せ、多くの観光客がハルビンを訪れている。ハルビン出入境辺防検査ステーション（出入境検査所）辺検処の宋雲飛（そう・うんひ）副処長によると、ハルビン空港から出入境した旅客数は前年同期比28.5％増の延べ31万5200人で、うち外国人は44.8％増の10万9800人だった。（記者/楊思蒞）

７月３１日、銀色のリボンを思わせるハルビン大劇院。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

７月３０日、ハルビンの中華バロック歴史文化街区にある中華バロック建築。（ハルビン＝新華社記者／王松）

７月３０日、ハルビンの中華バロック歴史文化街区に立ち並ぶ中華バロック建築群。（ハルビン＝新華社記者／王松）

７月３０日、ハルビンの聖ソフィア大聖堂広場で「ロシアのお姫様」風の衣装を着て写真を撮る人。（ハルビン＝新華社記者／王松）

７月３１日、ハルビンの陽明灘大橋。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）

７月３１日、ハルビンの松花江都市景観帯。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）