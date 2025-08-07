Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月1日(金)9時から8月10日(日)23時59分まで「暮らし応援サマーSALE」を開催中。

現在、ソーラーパネル搭載で充電・配線工事・電気代が不要、昼夜問わず360°の高画質撮影が可能なAnker（アンカー）の防犯カメラ「Eufy SoloCam S340」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

ソーラー充電で電気代不要、360°死角なし。Ankerの屋外用防犯カメラ「Eufy SoloCam S340」が20％オフ！

ソーラーパネルを搭載し、充電や配線工事が不要な、Anker（アンカー）の「Eufy SoloCam S340」が20％オフのタイムセール特価に。

玄関や駐車場などのセキュリティを強化するすべての機能が揃ったAnkerの屋外用防犯カメラのフラッグシップモデルが今なら19,990円で購入できます。

Image: Amazon.co.jp

「Eufy SoloCam S340」は、カメラ本体から取り外して設置可能なソーラーパネルを搭載。一度設置すれば日中に太陽光で自動充電され、日常的な充電の手間が必要ありません。

設置も配線工事がいらないため、玄関まわりや駐車場、庭先などにも気軽に導入することが可能。IP55の防塵防水設計で、屋外使用も安心です。

録画データは本体に保存可能（最大8GB）なので、セキュリティ面でも安心。クラウド契約不要でランニングコストを抑えられるのも魅力のひとつです。

水平方向に360°、垂直方向に70°撮影可能で、昼夜問わず高画質映像を記録

Image: Amazon.co.jp

「Eufy SoloCam S340」は、水平方向に360°、垂直方向に70°撮影できる高性能な3K広角カメラと8倍ズーム対応の2K望遠のデュアルカメラを搭載。車のナンバープレートや人の顔などを見逃さずに確認することができます。

夜間でもカラーで鮮明な映像を残すことができる、カラーナイトビジョン機能を搭載。暗い夜でも鮮明に映像を記録できるので、不審者が特定しやすく防犯性が向上します。

また、AIモーショントラッキングにより、人物やペットを自動で追尾してはっきりと撮影することも可能。

屋外用防犯カメラの導入を検討されている方は、充電 & 配線不要で玄関や駐車場でも死角なく撮影できる、Ankerの「Eufy SoloCam S340」をチェックしてみてください。

Anker Eufy SoloCam S340（屋外防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯対策/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP55 防塵防水/追加料金不要 】 19,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月7日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「暮らし応援サマーSALE」