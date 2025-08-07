近年、その美貌の進化にともなう “ビジュ変” が、しばしば話題になる歌手の氷川きよしが、7月6日までにInstagramを更新。

《日焼け止めたっぷり塗ってプールにドヴォーン》

の一文とともに、プールでの近影を公開したのだが、ネット上では氷川が着ていた水着の形状に注目が集まっている。

「サンバイザーをかぶって、プールサイドでの決めカットを披露した氷川さんは、デコルテ部分や美肌が露わな、ショルダータイプの黒い水着を着用。

上半身だけのため、そこから下の水着の形状はわかりませんが、表情や美肌も含めて、なんとも麗しい印象を与えるカットとなっており、感嘆するファンが多いようです」（芸能記者）

氷川の公開した水着姿に、X上では、

《ギラギラ系美魔女じゃない綺麗なアラフィフのお手本みたい》

《氷川きよしの肌が綺麗すぎる まじでどんなお手入れしてるんか聞きたい》

など驚きと絶賛の声が次々投稿されている。芸能ジャーナリストが語る。

「たびたび “ビジュ変” が話題になる氷川さんですが、2025年3月4日放送のNHK『うたコン』に出演した際は、黒いスーツに黒のハイネックという衣装で登場。

歌唱シーンでは、胸のあたりが膨らんでいるようにも見えたことから、X上で《久しぶりにテレビを見てたらKIINAこと氷川きよしさんの胸が出てて脳がバグる 限界突破したんやなあ…》 《ダメだ、氷川きよしの胸にしか目がいかない》などの声が多くあがっていました。

近年の『自分らしく生きている』氷川さんを知る人なら、今回の水着姿も特に驚くことではありませんが、47歳にして、この美貌を見せられれば、確かに『脳がバグる』人が多いのも頷けますね」

氷川きよしの進化は、まだまだ止まりそうにない。