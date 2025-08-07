Image: Kharis Ardi / Shutterstock.com

Lifehacker 2025年7月24日掲載の記事より転載

Androidスマホには、普段は目にすることのない「診断・情報メニュー」へアクセスするための「隠しコマンド」があるのをご存知でしたか？

電話アプリで特定のコマンドを入力すると現れるそのページは、これまで一部の技術者やマニアのためのものでした。

しかし今回、Googleが水面下で進める、あるアップグレードによって、この機能が未来の通信技術を垣間見るための「のぞき窓」へと変わろうとしています。

スマホに眠る「裏メニュー」とその使い道

Android情報サイト『Android Authority』が報じたところによると、Androidデバイスの電話アプリを起動し、キーパッドで

*#*#4636#*#*

と入力してみてください。

最後の*をタップした瞬間に、発信ボタンを押すことなく、特別なテストメニューが自動的に表示されるはずです。

表示されるのは、主に以下の3つのサブメニューです。

電話情報 (Phone Information)使用統計 (Usage statistics)Wi-Fi情報 (Wi-Fi information)

これらは本来、開発者がデバッグなどの目的で利用する専門的な情報であり、ほとんどのユーザーが日常的に意識する必要はありません。

これまで、この機能の主な使い道は、通信が不安定な際にネットワークの種類（例：5Gから4Gへ）を意図的に固定するなど、ごく限定的なものでした。

なぜ今？ニッチな機能にGoogleが注力

このコマンドがAndroidユーザーに広く知られているわけでも、役立つわけでもないにもかかわらず、Googleは新しい機能強化に取り組んでいます。

将来のAndroidバージョンのもっとも初期のビルドにアクセスできるソフトウェア「Android Canaryチャネル」をスマホに導入している場合、このコードを入力すると4つ目のメニュー「Phone Information V2」が表示されるようになっているのです。

これは、既存の「電話情報」ページの新しいバージョンのようです。

これまでのメニューでは、あらゆるデータが1つのページに長く連なっていましたが、V2では以下のように機能ごとにタブが分割され、情報へのアクセス性が向上しています。

Device Details（デバイス詳細）Data & Network（データ＆ネットワーク）Satellite（衛星）IMS (IP Multimedia Subsystem): VoLTEなど、IP網を利用した高度な通信サービスを実現するための技術規格。 Device Details（デバイス詳細）Data & Network（データ＆ネットワーク）Satellite（衛星）IMS (IP Multimedia Subsystem): VoLTEなど、IP網を利用した高度な通信サービスを実現するための技術規格。

『Android Authority』によると、「Device Details」「Data & Network」「IMS」の各タブは、既存の電話情報ページから同じ情報を引用し、より整理された形で表示しているに過ぎないものの「Satellite」は全く新しい項目だそうです。

これは、T-Mobileのような通信キャリアが進めている衛星通信の拡大と何か関係があるのかもしれません。

携帯電話の電波が届かない場所でスマホが衛星に接続できるようになった際、このメニューが接続の問題を診断するための重要な情報源になる可能性があります。

未来への「のぞき窓」としての可能性

お手元にアクティブなSIMカードが入ったAndroidスマホがあれば、ぜひこの「未来へののぞき窓」を覗いてみてください。

ご自身のデバイスがどのような情報を発しているのか、その意味を1つ1つ探求してみるのも面白いかもしれません。

ただし、設定の変更は予期せぬ動作を引き起こす可能性もあるため、あくまで自己責任の範囲で、慎重にお楽しみください。

現時点ではCanaryチャネル限定の機能なので、この新しいメニューがいつ、あるいはそもそも正式なビルドに搭載されるのか、また正式リリースまでに変更が加わるのかは定かではありません。

ですが、隠されたニッチな機能であることを考えると、Googleが舞台裏で何に取り組んでいるのかが垣間見える、興味深い動きだと言えるのではないでしょうか？

Androidの新機能を誰よりも早く試せる「Canary」版とは？ | ライフハッカー・ジャパン

ついに実装！Android版Chromeで、アドレスバーの位置を下に設定できるように | ライフハッカー・ジャパン

著者：Jake Peterson

翻訳：ライフハッカー・ジャパン編集部

Image: Kharis Ardi / Shutterstock.com

Source: Android Authority