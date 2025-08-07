【山粼武司 これが俺の生きる道】#10

プロ1年目の1987年、沖縄・石川の一軍キャンプに同行した。就任したばかりの星野仙一監督が抜擢してくれた。落合博満さんの部屋子になり、約1カ月を過ごしたのだが、練習の内容はというと……まったくといっていいほど覚えていない。

ただ、主力と若手の格差に関しては、嫌というほど味わった。今の時代、新人だろうが一軍メンバーに入ればベテランや主力と同じローテーションに入れるし、メイン球場で打撃練習もできる。でも、当時は違った。高卒ルーキーで一軍キャンプに同行できたことは良かったけれど、メイン球場で打たせてもらえたことはほとんどなかった。若手がメイン球場に立ち入れるのはせいぜい午後の守備練習か、シートバッティングで入れるかどうか。打撃練習はもっぱら室内で、メインで打てたのは早出特打のときくらいだった。

レギュラー陣は別格で、主役である彼らがメインに登場したら、脇役の控え選手は下がらないといけない。それが当たり前のことだったから、何の疑問も湧かなかった。

若手にとって早出は日課だった。全体練習が午前10時開始なら、遅くとも8時には早出が始まる。居残りも含めて、午後5時近くまで練習をやるから、もうヘトヘトだ。

最近は若手、ベテランにかかわらず、「朝6時くらいに始動して、まずはウエートトレーニングから……」などとやっているけれど、当時の俺には、体力のカケラすら残っていなかった。精根尽き果てて宿舎に帰り、布団に倒れ込んでバタンキュー。一瞬で朝が来たような感覚だった。毎日、とにかく1秒でも長く寝ることしか考えていなかった気がする。

練習後も地獄は続いた。キャンプ地の石川市営球場から当時の宿舎だったムーンビーチホテルまでは約5キロある。その距離を野手は休前日、投手陣は毎日、走って帰らされた。休みは1週間に1回くらいだったか。練習がキツすぎて、「そろそろみんながやばいな」という雰囲気になると、「半ドン」（練習が午前中で終わること）になることもあった。とにかく毎日がサバイバル。体が壊れようものなら、すぐさま名古屋へ強制送還……という状況だった。

そんな人生初のキャンプが折り返し地点に来た頃、俺は星野仙一監督のいる監督室へ呼び出された。そこで衝撃の指令を告げられたのである。

（山粼武司／元プロ野球選手）