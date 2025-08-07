【仰天野球㊙史】#32

【仰天野球㊙史】川上哲治から長嶋茂雄へ…プロ野球主役の座の交代を告げた「神様のスクイズ」

「えっ？」「おっ！」

相手チームの監督と審判が目を丸くした。

試合開始30分前、両軍監督が先発メンバー表を持ってホームベースに行き、それを審判に提出、相手と交換するおなじみの光景だが、裏面史に残る出来事が起きたのは、1962（昭和37）年9月22日、川崎球場でのことだった。

大洋の三原脩監督が中日の濃人渉監督に渡した先発メンバーをオールドファンのために紹介しておく。

1番・右翼 青山勝已

2番・左翼 松久保満

3番・中堅 近藤和彦

4番・遊撃 硨島久美

5番・三塁 的場祐剛

6番・二塁 平山佳宏

7番・一塁 上田重夫

8番・捕手 山田忠男

9番・投手 秋山登

これを場内アナウンスが発表したのだが、大洋が守備につく際、なんと近藤と秋山以外の7選手の交代が場内に流れたのだ。試合に出ずして交代を告げられた7人はつまり、アテ馬だった。

予告先発のない時代。中日の先発が右のアンダースロー柿本実とわかって、三原監督は以下のオーダーに代えた。

1番・三塁 アグリー

2番・一塁 島田幸雄

3番・中堅 近藤和彦

4番・遊撃 桑田武

5番・右翼 グルンワルド

6番・左翼 長田幸雄

7番・二塁 鈴木武

8番・捕手 島野雅亘

9番・投手 秋山登

新たに1、2、5、6番に左打者を起用。この年の大洋は阪神とデッドヒートを繰り広げ、一つも落とせない時期の一戦だった。試合は七回裏に2点を挙げて逆転、3-2で逃げ切った。

三原の作戦の妙はこれだけではなかった。2死一、三塁とピンチの五回表のことだった。打者は左のドン・ニューカム。ドジャースのエースで新人王になった実力者なのだが、打撃もいいことから3番を打っていた。三原は左腕の権藤正利を送り、と同時に先発投手の秋山を三塁に。リリーフが成功すると、秋山は六回からまたマウンドに戻り最後まで投げ切った。

「型破りのリリーフ作戦」と振り返った三原は、実は西鉄監督時代にもエース稲尾和久を同じように使い成功している。とっぴな策は三原によれば「エースを簡単に引っ込めるのはもったいない」という理屈。すでに大リーグでこの戦法があったことを学んでおり、それを実践したのだった。

三原の呼び名は「魔術師」。60年に最下位大洋を日本一にしたからなのだが、早大時代から精神論より理にかなった作戦を求めていた。

策の根拠と実行する自信と度胸。アテ馬7人は三原会心の名作であり究極の奇策だった。日本球界に“知恵比べ”を持ち込み、その戦いは中身が濃く木戸銭に見合っていた。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長）