¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¡¡ÃÏ°è¤Þ¤¿¤¤¤Ç¶¦Æ±ºîÀ®¤Ø¡¡2027Ç¯ÅÙ¤«¤é°ìÉô¼«¼£ÂÎ¤Ç¶¦ÄÌÈÇ¤ÎÆ³ÆþÌÜ»Ø¤¹¡¡ºÎÍÑ»î¸³¼Â»Ü¤ÎÁ´¹ñ68¶µ°Ñ¤Î¤¦¤Á51¤¬¼è¤êÆþ¤ì¸¡Æ¤
¸øÎ©³Ø¹»¤Î¶µ°÷ºÎÍÑ»î¸³¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤äÀ¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î°ìÉô¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸ÄÊÌ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë1¼¡»î¸³¤ÎÉ®µÌäÂê¤ò¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¸ÄÊÌ¤ËÉ®µ»î¸³¤ÎÌäÂê¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ°÷¤é¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¶¦Æ±¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉé²Ù¤¬Ê¬»¶¤¹¤ì¤Ð¶µ°÷¤é¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ç¤¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¶µ°é¸½¾ì¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏµîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢É®µ»î¸³¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£ºÎÍÑ»î¸³¤ò¹Ô¤¦Á´¹ñ68¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¤¦¤Á¡¢51¤¬¶¦ÄÌ»î¸³¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌ»î¸³¤Ï¡¢³Æ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£