日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回は現楽天GMの石井一久氏について綴られた、秦真司氏による「間近に見た名将の真実」（第31回＝2021）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

ヤクルトのドラフト1位ルーキー石井一久（現楽天監督兼GM）は、1992年の日本シリーズ第3戦で史上初の「レギュラーシーズン未勝利の高卒新人の先発登板」を果たす。4回途中2失点で敗戦投手となったが、高卒新人投手の先発登板自体、56年の稲尾和久さん、66年の堀内恒夫さんら5人しかいない快挙だった。すでに150キロ以上を投げていたが、当時は投げるだけでノホホンとしているところがあった。現ヤクルト監督の高津臣吾や古田敦也らがいじりながら“教育”していた。

それでも、お騒がせな一面はなかなか直らなかった。97年オフに有名女性タレントとの交際が発覚し、これに対してサッチーこと野村克也監督の沙知代夫人が痛烈批判する様子が、ワイドショーのネタとして連日、報道された。

翌98年、遠征先の大阪で事件が起きた。先発予定の日に、宿泊先のホテルから甲子園球場入りするバスに乗っていなかったのだ。「石井はどこ行った？ 大丈夫なのか？」と大騒ぎ。すると、何事もなかったかのように、ひょっこり球場に現れた。どうやら無断外泊したらしい。チーム内にはシラけたムードが漂った。

当然、石井は球団関係者にみっちり絞られた。それどころか、どつかれたのも見た。今なら暴力はまずいが、あの時は仕方ないとさえ思った。それほどの規則違反である。罰金も取られたはずだ。巨人だったら即二軍だろう。その点ヤクルトは牧歌的だ。「とりあえず今日は投げろ」とチャンスをもらった。

並の投手なら、とても登板できる状態ではないだろうが、石井はそんな時こそ力を発揮する。その日の阪神戦で快投。しっかり勝ち投手になった。ベンチで野村監督は「あいつは心臓に毛が生えているんじゃないか？」とボソリ。呆れるのを通り越し、すがすがしい気持ちになったものだ。

その後、フジテレビアナウンサーの木佐彩子さんと結婚して人が変わった。人脈を築き、楽天GMとしてFAなどで手腕を発揮。あの頃は想像もできない大人に成長した。

上から指図されるのが嫌い。いい意味で人の話を聞かないところがあった。「あいつは聞いているのか聞いていないのか分からない」と言うコーチ陣に「人の話を聞いているのか？」と問い詰められても、「はいはい」と返事こそするものの、気に入らないことは一切やらず、自分で決めたことは継続した。

例えば「ノーコン」を直すための練習として、15センチほどの小さいコーンをホームベース上に置いて当てるという練習を黙々とやっていた。小さい的を狙うことで、制球力をつけ、低めに投げる練習になるそうだ。

ゴルフをやれば、左打ちから350ヤード近くかっ飛ばす。身体能力が高く、投手ながら打撃も良かった。

周囲にどう見られようが、どう言われようが気にしない。タイプは違えど、「オレ流」落合博満さんと共通する部分を感じた。

落合さんとは後に中日で一緒に仕事をすることになる。（火・水・木曜公開）

◆はた・しんじ 1962年、徳島県生まれ。鳴門高を経て法大4年時に日本代表としてロサンゼルス五輪で金メダルを獲得。84年、ドラフト2位でヤクルト入団。90年に捕手から外野手に転向。92年の西武との日本シリーズ第6戦でサヨナラ本塁打を放つなど強打の野手として活躍した。現役通算16年間で打率.262、97本塁打、341打点。2001年にロッテの二軍打撃コーチ、05、06年に中日の捕手コーチ、08〜11年はBCリーグ群馬の監督、12年から巨人の一、二、三軍バッテリーコーチを歴任。17年限りで退団も19年に巨人に復帰し、ファームバッテリー兼打撃コーチ。現在は野球解説者。

