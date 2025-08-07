¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤Î¡ÖÂÐ±þ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×²þÄû¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·ÑÂ³¤ò¡¡Å´Æ»¤Î±¿¹Ôµ¬À©¤Ïµá¤á¤º
µîÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢½é¤á¤Æ¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤¹¡Ê8Æü¡Ë¤Ç1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Ê¤Éº®Íð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¯ÉÜ¤ÏËÉºÒÂÐ±þ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò²þÄû¤·¡¢¤¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯8·î8Æü¤ËÎ×»þ¾ðÊó¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤¬½é¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢³¤¿åÍá¾ì¤ÎÊÄº¿¤ä²Ö²ÐÂç²ñ¤Î±ä´ü¤äÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆËÉºÒÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¹¤ë»Ø¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤Ï¿·´´Àþ¤Î¸ºÂ®±¿¹Ô¤äºßÍèÀþ¤Î±¿µÙ¤Ê¤É¹¤¯¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¢§Å´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶Â§±¿¹Ôµ¬À©¤Ï¤»¤ºÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¢§Æ»Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤ä¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤È¤¹¤ë»Ø¿Ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Æ»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬¸ÄÊÌ¤Î¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å´Æ»¤Î±¿¹Ô¤òµ¬À©¤·¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ß¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÎ×»þ¾ðÊó¤ÏÉÔ³Î¼ÂÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤Ï¼Ò²ñ³èÆ°¡¦·ÐºÑ³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µðÂçÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬È¼¤¦¡ÖÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡×¡£À¯ÉÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹°ÂÁ´¤È¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
