路上に倒れていた高齢男性を保護し110番通報するなど人命救助に貢献した新人警備員の男性に、埼玉県警から感謝状が贈られました。

埼玉県警岩槻署から7日、感謝状が贈られたのはセコム岩槻支社の新入社員田島一輝さん（23）です。

警察などによりますと、田島さんは先月21日、さいたま市岩槻区を車で巡回していた際頭から血を流した80代の男性が路上に倒れているのを見つけました。

田島さんは安全な場所に車を止めてから、男性に対して「大丈夫ですか」などと声をかけながら駆け寄り、男性を安全な場所に移動させ保護するとともに警察や消防に通報したということです。

男性については、行方不明者届が出ていたため、警察の捜索の対象となっていました。

田島さんが発見した際、男性は頭に軽いケガをしていましたが、命に別状はありませんでした。

7日、取材に応じた田島さんは「倒れていた方が助かって良かった」などと話していました。

■「迷いはなかった」地域の安心安全を守ろうとする意識づけが活きる

田島さんはことし4月に入社したばかりの新人警備員ですが、入社したあと業務中、様々なことに目を配り、地域の安心安全を守るよう社内教育を受けてきたということです。

こうした経験から、田島さんは「車にひかれると危ないと思ったので迷いはなかった」「日々の意識の成果が出てよかった」と振り返っていました。

埼玉県警岩槻署の西山浩三署長は「一連の行動はなかなかできるものではない」と田島さんの行動を称えたうえで「業種は問わず、一般の方もこういう状況を見かけたら通報だけでもしてほしい」と呼びかけています。