THE RAMPAGE陣、“泥酔トーク”から約1年…『酒のツマミ』再出演へ スーツにネクタイ姿で登場も…
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの陣が8日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演する。前回の出演時に酒を飲みすぎた陣。事務所から出演を止められていたといい、およそ1年ぶりの番組出演となる。
【ライブ写真】かっこいい！圧巻のパフォーマンスで会場をわかせたTHE RAMPAGE
同番組は、“お酒の席が盛り上がれば何をしゃべってもOK”というルールの下、普段言えないような悩みや失敗談、心に秘めた本音を語り合うトークバラエティー。今回は、千鳥(ノブ、大悟)、そして宇垣美里、大友花恋、重盛さと美、陣（THE RAMPAGE）、中山秀征（※五十音順）が登場。円卓を囲み、それぞれの好きな酒で乾杯し、宴（うたげ）がスタート。番組特製の“酒瓶ルーレット”でトークの順番を決定する。
大悟が子供時代を過ごした島で出会った個性的な人物のエピソードとともに、未だに肝に銘じているという、その人物からもらった意外な言葉について語る。それを聞いた宇垣が、「今の自分があるのは祖父の言葉のおかげ」と語り、宇垣の人生を左右したその言葉を披露。
それを受けて重盛が、「私は全く逆で」と言いながら、学生時代の父親とのエピソードを披露するが、重盛のとある行動を受けて、普段めったに怒らないという父親が起こした衝撃の行動とは…？
