TSMC機密情報不正取得 東京エレクトロン「関与の元従業員を懲戒解雇」／台湾
（新竹中央社）半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の機密情報を不正に取得したとして元従業員ら3人が勾留された事件で、半導体製造装置大手、東京エレクトロンは7日、台湾子会社の元従業員の関与を確認し、この元従業員を懲戒解雇したと発表した。内部調査の結果、現時点では「関連する機密情報の外部への流出は確認されていない」とし、「捜査の機密保持の観点から現段階でこれ以上の情報提供は控える」と説明した。
台湾高等検察署（高検）知的財産検察分署は5日、TSMCの元従業員ら3人について、国家安全法違反容疑で裁判所から勾留が認められたと発表した。事件では回路線幅2ナノ（ナノは10億分の1）メートルの半導体開発・製造に関する重要情報が不正に取得された疑いがある。
東京エレクトロンは報道資料で、同社子会社のTokyo Electron Taiwanの元従業員1人が同事件に関与していたことを確認したと説明。関与した台湾子会社の元従業員についてはすでに懲戒解雇の措置を講じたとし、台湾司法当局による捜査に全面的に協力しているとした。
（張建中／編集：名切千絵）
