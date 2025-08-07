フジシールが６年ぶり高値、４～６月期営業益は３割超増で通期計画に対し３１％進捗 フジシールが６年ぶり高値、４～６月期営業益は３割超増で通期計画に対し３１％進捗

フジシールインターナショナル<7864.T>が後場一段高で３０００円大台に乗せ、２０１９年８月以来、６年ぶりの高値をつけた。同社はきょう正午、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。売上高が前年同期比４．７％増の５４９億４３００万円、営業利益が同３４．０％増の６０億５００万円となり、株価の刺激材料になった。営業利益の通期計画（１９４億円）に対する進捗率は３１．０％だった。



４～６月期は米州や欧州が増収増益となり、業績を押し上げた。米州は主力のシュリンクラベルで関税政策の影響を見越した先行受注があり増収。ノースカロライナ工場の「ＤＡＹ１」投資分がフル稼働し、３工場体制における収益性が盤石化している。９月からは「ＤＡＹ２」投資分も稼働する予定だ。欧州はシュリンクラベルとタックラベル、機械の３事業全てで増収となったうえ、課題であった固定費の削減施策の効果が出た。



出所：MINKABU PRESS