石油資源開発<1662.T>が後場上げ幅を拡大している。午後２時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２８０億円から３１０億円（前期比５０．０％減）へ、純利益を３００億円から３３０億円（同５９．３％減）へ上方修正したことが好感されている。



子会社だったジャペックスエネルギーを売却したことによる石油製品などの販売量減少を見込むことで、売上高は３３２４億円から３３００億円（同１５．２％減）へ下方修正したものの、国産原油並びに国内天然ガスの販売価格の上昇や、北米におけるＥ＆Ｐ（探鉱・開発・生産）事業収支の上振れなどを見込むことで利益は増額する。



なお、同時に発表した第１四半期（４～６月）決算は、売上高８２８億４４００万円（前年同期比７．４％減）、営業利益１６６億９９００万円（同２９．０％増）、純利益１５７億１４００万円（同３６．７％増）だった。



