西華産業<8061.T>は６連騰。大幅高で６０００円大台乗せを達成し、１９８９年以来およそ３６年ぶりの高値圏を走っている。この日午後２時ごろ、４～９月期（上期）連結業績予想について売上高を５００億円から５０５億円（前年同期比１３．４％増）へ、営業利益を２５億円から３１億円（同６．１％増）へ上方修正すると発表。下期受け渡し予定の案件の納入が前倒しで進んでいるため。



あわせて９月末を基準日として１対３の株式分割を実施すると明らかにした。これに伴い、従来１１０円（分割前）としていた期末配当予想を３７円（分割後）に見直した。３７円は分割前ベースで１１１円となり、実質増配となる格好だ。これら発表を手掛かりに買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS