日本代表が大会連覇を果たしたE-１選手権で大活躍した選手は誰なのか。ここからA代表に定着し、2026年ワールドカップのメンバーに選ばれそうな選手３人をピックアップするなら──。
Youtube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』（E-1選手権の優勝メンバーから９月の代表活動に食い込むのは？）でその質問を識者の河治良幸氏に投げると、「攻守に貢献したDF安藤智哉（アビスパ福岡）、何でもできる中村草太（サンフレッチェ広島）、計５ゴールを決めて大会MVPに輝いたジャーメイン良（広島）」との答が返ってきた。
この動画に対し、視聴者も反応。様々な意見がコメント欄に寄せられた。その一部を以下に紹介する。
「安藤はE-1を経験してさらにレベル上がった感ある。吸収力がすごい」
「冨安藤のCBコンビが見れるかも楽しみだな」
「佐藤は最終予選、E1での起用法からするともはやU20よりもA代表で扱う方針な気もする」
「高井が怪我、関根が２部ってことを考えると右CBと右WBができるヘンリーを呼ぶかな？」
「E-１では結果は出せなかったけど神戸の宮代選手は今後も代表に呼んで欲しい」
「安藤智哉選手､望月ヘンリー海輝選手､山田新選手が可能性あると私は思います」
９月の代表活動に向け、国内組への関心が高まることはサッカー人気向上を考えたうえでポジティブに捉えられる。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
