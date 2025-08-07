フジクラが後場急騰し新高値、データセンター向け好調で今期は一転連続最高益更新へ

フジクラ<5803.T>が後場に急騰。上場来高値を連日で更新した。同社は７日午後２時、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想は従来の見通しから１３０億円増額して１０３０億円（前期比１３．０％増）に引き上げた。減益予想から一転して前期に続き過去最高益の更新を計画。生成ＡＩの普及に伴い、データセンター向けの需要が伸長する。年間配当予想については２０円増額し１５０円（前期比５０円増配）とした。発表直後に株価は乱高下したものの、次第に業績を評価した買いが優勢となった。



今期の売上高予想は３９０億円増額して９９６０億円（前期比１．７％増）に上方修正した。４～６月期の売上高は２６７９億８００万円（前年同期比２２．７％増）、最終利益は３１３億１８００万円（同６３．９％増）だった。加えて同社は、生成ＡＩの普及に伴うデータセンター市場での需要増加に対応するため、新工場を建設すると発表。光ファイバーと光ファイバーケーブルの設備能力の増強を図る。投資予定額は約４５０億円。２９年度の稼働開始を予定する。



出所：MINKABU PRESS