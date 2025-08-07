¡ÖÈÈ¿Í¤Ï2³¬¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¥Ï¥ó¥Þ¡¼ÃË»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¡¦¶§¹Ô¤«¤éÆ¨¤ì¤¿²ÈÂ²¤¿¤Á¤Îà¶²ÉÝá
Æ¬¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³ä¤é¤ì¤Æ·ì¤òÎ®¤¹½÷À
¡ÖÆÍÁ³¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò¥É¥ó¥É¥ó¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø½õ¤±¤Æ¡ª¡¡·Ù»¡¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¥ê³ä¤ì¡¢·ì¤ò¥Ý¥¿¥Ý¥¿¤ÈÎ®¤·¤Æ¤¤¤ëB¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤«¤éÎ®¤ì¤ë·ì¤Ç¡¢»ä¤Î²È¤Î¸¼´ØÀè¤â¡¢¤â¤¦·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Èï³²¼Ô¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤¿²È¤Î½»¿Í¤Ï¡¢»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
£¸·î£²Æü¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº£±²Ý¤Ï½»µï¿¯Æþ¤È»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î½ÐÁÒ·Ã¿Í¡Ê¤Ç¤°¤é¡¦¤±¤¤¤È¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢70Âå½÷À¤ÎA¤µ¤ó¤È50Âå½÷À¤ÎB¤µ¤ó¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£A¤µ¤ó¤âB¤µ¤ó¤â¡¢Æ¬³¸¹ü¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¡£½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½¾ì¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤¬¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥éÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï20Âå½÷À¤ÎC¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£C¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÄÊì¤Ç¤¢¤ëA¤µ¤ó¤È¡¢½ÇÊì¤Ë¤¢¤¿¤ëB¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤³¤Î²È¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¹¾¸ÍÀî¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç»´·à¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï£··î30Æü¡£¤Þ¤ÀÆü¤ÎÌÀ¤ë¤¤Í¼Êý£µ»þÈ¾¤´¤í¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ð¤Î¶á½ê¤Î½»¿Í¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î¡Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡Ë¤ªÂð¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏC¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¤´Î¾¿Æ¡¢Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿C¤Á¤ã¤ó¤ÎËå¤Î£´¿Í¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈËå¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿£µÊ¬¤°¤é¤¤¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·µ¢¤ë¤Î¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ëå¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø²È¤ÎÃæ¤¬·ì¤À¤é¤±¤ÇÉÝ¤¤¡Ù¤È»ä¤Î²È¤ÎÃæ¤Ç¥Ö¥ë¥Ö¥ë¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æ±¤¸¤¯¶á½ê¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î¤³¤È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥ó¥É¥ó¤È¤¤¤¦²»¤È¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬£´¡Á£µÂæ¤ËµßµÞ¼Ö¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢²¿¿Í¤«¤Î¿Í¤¬110ÈÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÃ´²Í¤Î¾å¤Ç±þµÞ½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢B¤µ¤ó¤ÏºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ê¤É£´¡Á£µ¿Í¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¶á½ê¤Ë½»¤à50Âå½÷À¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢B¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö·ï¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
£²³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿20Âå½÷À¤Ï¡Ä
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡ÊA¤µ¤ó¡Ë¤¬¡Ø¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¡ØC¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¡¼¥Ã¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ØC¡¢·Ù»¡¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¤È¶«¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
C¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Æ£²³¬¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈáÌÄ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë±£¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥·¥í¥¢¥ê¶î½ü¤Î¾ÃÆÇ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î²È¶ñ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤Ë±£¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£C¤Á¤ã¤ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¹¤°¡¢ÈÈ¿Í¤¬£²³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¶ñ¤¬»¶Íð¤·¤¿Éô²°¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ºÆ¤Ó£±³¬¤Ë²¼¤ê¤¿½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ïµï´Ö¤Ë¤¤¤¿B¤µ¤ó¤ò¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤ê¡¢¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£C¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ½»ÂðÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢C¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤Ë¡Ö¾®Ãæ³Ø¹»¤ÏÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤ÓÉÔ¿³¼Ô¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¤â»ö·ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤ÇÉÔ¿³¼Ô¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
£±Ç¯Á°¤Ë¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¹ÔÆ°
¡ÖºòÇ¯12·î15Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌëÃæ£²»þ¤´¤í¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯³°¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¤ªÂð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥¢¥Ý¥¹¥È¤«¤éÃæ¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ëÉÔ¿³¼Ô¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÔ¿³¼Ô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÉßÃÏÆâ¤òÎ¢¤Î¤Û¤¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡¢·Ù»¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù´±¤¬¼«Å¾¼Ö¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤ÏÆ¨¤²¤¿¤¢¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÉÔ¿³¼Ô¤¬½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤ì¤¬Æ±¤¸ÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢C¤Á¤ã¤ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¤½¤Î½÷À¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢¤¢¤¤¤Ä¡Ê½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¡Ë¤Ë²È¤ËÆþ¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾Ú¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤À¡£
¡Ö£±Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤¬Ä«¡¢¼Ö¤Ç²È¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²È¤ÎÁ°¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¼ã¤¤ÃË¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ²È¤ò½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃË¤¬¸¼´Ø¤Î¤È¤³¤í¤Ç²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÊá¤Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤ÎÃË¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤Î´é¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡Ø¤³¤¤¤Ä¤À¡£¤³¤Î´é¤Ï¸«´Ö°ã¤¨¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Âð¤«¤éÌó300£í¡¢Êâ¤¤¤Æ10Ê¬¤â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Î¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ø¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï½ÐÁÒÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¡¢¼«»¦¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥â¤ò²¡¼ý¡£¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¿Í¤ò½±¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¤Ê¤«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÊ¿ÎÉ