¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¡Ê¥¸¥§¥¤¥ª¡¼¥ï¥ó¡Ë¤ÎÄáË¼¼®²¸¤¬¡¢ÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£7Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎLAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5·î¾å½Ü¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿JO1ÄáË¼¼®²¸
ÄáË¼¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¡¢5·î31Æü¤«¤é10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò¼«½Í¡£¤½¤Î¸å³èÆ°ºÆ³«¸å¡¢6·î16Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±·î21Æü¤è¤ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¶è¸¡»¡Ä£¤Ë¤è¤êÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬ÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢ÄáË¼ËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ú¤Â³¤³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÁØ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æüº¢¤è¤ê¡¢LAPONE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊÂ¤Ó¤ËÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤´»Ù±ç¡¦¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¡¢Åìµþ¶è¸¡»¡Ä£¤Ë¤è¤êÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÄáË¼¼®²¸¤¬ÅÒÇîºá¤Ë¤ÆÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯È¿¾Ê¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÂ¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½ç¼é¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢°ú¤Â³¤³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é°ìÁØ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸³Æ°Ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÁ´Ê¸
