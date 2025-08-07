熊本大学病院（熊本市）に、がん患者ら向けの福祉ネイルサロンがオープンした。

見栄えをよくするだけでなく、抗がん剤治療の影響で弱った爪を補強する効果も兼ねており、発案した同病院の皮膚科医・福島聡さん（５１）は「患者さんの総合的な癒やしの場にしたい」と意気込む。日本保健福祉ネイリスト協会によると、病院内での開設は全国初という。（中村由加里）

「えー、すごい。びくびく生活してたから」――。サロン内に、女性患者のうれしそうな声が響いた。

女性は爪に亀裂が入り、ばんそうこうを貼って生活していた。サロンではネイリストが、爪の表面に紙状の薄いシートを貼り付けた。亀裂の広がりを抑え、強度も増す効果があるという。

見守った福島さんは「亀裂に繊維がひっかかることもあり、ポケットに手を入れることもできないんですよ」と説明。女性は「日常生活で困ることが多かった。（悩んでいる人は多く）喜ばれると思う」と笑顔を浮かべた。

サロンでは爪を削らなくて済むように、マニキュアによるカラーリングや爪の修復、ハンドマッサージを中心に施術。色を塗らず、甘皮の処理や爪磨き、保湿をセットにした「ネイルケア」メニューもある。

◇

開設のきっかけは、福島さん自身が闘病生活を通じて感じた思いだ。２０１９年に急性白血病と診断され骨髄移植手術を受けた。現在は仕事に復帰しているが、治療中は毛髪が抜け落ち、爪も変形した。

抗がん剤治療には「治療のためには外見の変化はやむを得ない」といった風潮があり、福島さんも医師として無意識に「生きるか死ぬかの状況では、副作用には目をつぶってほしい」と考えていた。

しかし、いざ自身が病に直面し、外見の変化は、計り知れない苦痛であることを実感。「患者さんの本当のつらさを理解できていたのだろうか」と自問自答し、がん患者らの生活に彩りを添えたいとアピアランス（外見）ケアを使命と捉えるようになった。

その後、療養中の患者や高齢者らの爪の手入れを専門とする「福祉ネイリスト」を認定している日本保健福祉ネイリスト協会の関係者と知り合い、ネイルケアやマニキュアが、がん患者のＱＯＬ（生活の質）に与える影響について協力して研究を開始。約１年間をかけて、福祉ネイルで「前向きな気持ちになれた」などと心理面で改善がみられることがわかったという。協力した患者からは「治療はきつかったが、ネイルがあるから来院できた」「気分が滅入る中、爪がきれいなことで気持ちが上向いた」と評価する声が相次いだ。

◇

６月にオープンしたサロンの店名は「ルミエール・ド・ローブ」。夜明けの光を意味するフランス語だ。眠れずに長く感じた夜でも、明けないことはない――。闘病生活中、信じてきた気持ちを込めたという。福島さんは「闇の中でつらい思いをしている人の光になりたい。将来的には、ほかの病院にも取り組みを広めていきたい」と話している。

サロンは毎週水曜午後２〜６時に開設。予約優先。ネイルケア３５００円、爪の補強５５０円など。予約はサロン（０９０・３１８１・０５７２）へ。