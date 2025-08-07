Snow Manの深澤辰哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ノンストップ！』（フジテレビ系）のオフショットを公開した。

【画像】深澤辰哉『anan』表紙ビジュアル／『anan』オフショット／『誘拐の日』オフショット

8月7日の『ノンストップ！』は片寄涼太（GENERATIONS）が生出演。Netflixシリーズ『グラスハート』に出演の佐藤健、宮崎優（崎は、たつさきが正式表記）、町田啓太、志尊淳へのインタビューや、映画『ベートーヴェン捏造』（9月12日公開）に出演の山田裕貴、古田新太の独占取材が放送された。

■深澤辰哉が自身の名前を指差した控え室前でのオフショット公開！

「ノンストップ！ 観てねー！」というコメントとともに公開されたのは、深澤が控え室に貼られた自身の名前を両手で指差している写真。

前髪を重めにセットした深澤は、スタンドカラーTシャツの上にストライプ柄ジャケットを着用。左耳にはゴールドのピアスが2つ光っている。

SNSでは「今日もかっこいい」「あまりにもビジュが良くて泣いてる」「ananからのギャップ萌え」「大優勝すぎる」「どんどんカッコ良くなる」といった声が寄せられている。

深澤辰哉のストーリーズをチェック！https://www.instagram.com/sn_tatsuya.fukazawa_official/

■『anan』の表紙ビジュアルが話題の深澤辰哉

なお、深澤は雑誌『anan』2458号（8月6日発売）の表紙を飾っており、上半身をあらわにしたビジュアルが話題に。メンバーの佐久間大介も思わず反応していた。

■深澤辰哉『anan』オフショット

■現在はドラマ『誘拐の日』に出演中

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/