韓国芸能プロダクション・ＢＲＡＮＤＮＥＷ　ＭＵＳＩＣの公式Ｘ＠ＢＮ＿Ｍｕｓｉｃより　Ａｓ　Ｏｎｅとして活動していたイミンさん

　２０００年代序盤に、韓国音楽界で活動していた女性デュオ・Ａｓ　Ｏｎｅのイミンさん（本名：イ・ミニョン＝４６）が６日に急死したことが明らかになり、所属事務所・ＢＲＡＮＤＮＥＷ　ＭＵＳＩＣが全ての活動を一時中断すると７日、公式ＳＮＳで発表した。

　同社は「突然の悲報に深い悲しみを抱き、追悼の意味を込めて公式ＳＮＳの運用をしばらく休止する」と告知。「スタッフ全員が、言葉にならない悲しみとショックを受けている」と伝えた。

　そして７日にリリース予定だった音源を、全て延期することを併せて案内し、ファンへ理解を求めた。

　イミンさんは６日、帰宅した夫により心肺停止状態で発見され、現在警察が死亡経緯を調査中だという。

　また、Ａｓ　Ｏｎｅとしてともに活動していたアメリカ在住のクリスタルにも、パートナーの訃報が伝えられ、現在韓国へ向かっていると伝えた。

　イミンさんは韓国系アメリカ人で、同じく韓国系アメリカ人のクリスタルと９９年にデビュー。多くのヒット曲を生み出した。

　５月には、俳優のパク・ボゴムがＭＣを務める音楽番組「ＴＨＥ　ＳＥＡＳＯＮＳ：パク・ボゴムのカンタービレ」に、Ａｓ　Ｏｎｅとして出演したばかりだった。