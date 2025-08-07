２０００年代序盤に、韓国音楽界で活動していた女性デュオ・Ａｓ Ｏｎｅのイミンさん（本名：イ・ミニョン＝４６）が６日に急死したことが明らかになり、所属事務所・ＢＲＡＮＤＮＥＷ ＭＵＳＩＣが全ての活動を一時中断すると７日、公式ＳＮＳで発表した。

同社は「突然の悲報に深い悲しみを抱き、追悼の意味を込めて公式ＳＮＳの運用をしばらく休止する」と告知。「スタッフ全員が、言葉にならない悲しみとショックを受けている」と伝えた。

そして７日にリリース予定だった音源を、全て延期することを併せて案内し、ファンへ理解を求めた。

イミンさんは６日、帰宅した夫により心肺停止状態で発見され、現在警察が死亡経緯を調査中だという。

また、Ａｓ Ｏｎｅとしてともに活動していたアメリカ在住のクリスタルにも、パートナーの訃報が伝えられ、現在韓国へ向かっていると伝えた。

イミンさんは韓国系アメリカ人で、同じく韓国系アメリカ人のクリスタルと９９年にデビュー。多くのヒット曲を生み出した。

５月には、俳優のパク・ボゴムがＭＣを務める音楽番組「ＴＨＥ ＳＥＡＳＯＮＳ：パク・ボゴムのカンタービレ」に、Ａｓ Ｏｎｅとして出演したばかりだった。