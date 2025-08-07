タレントのホラン千秋が7日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ハリセンボン＆ホラン千秋 ザ・ラジオショー」（午後1時）に出演。人付き合いがなくなっていく理由を語った。

「ナイツ ザ・ラジオショー」のパーソナリティーを務めるナイツが夏休みのため、この日はハリセンボンとともに代打出演した。

オープニングトークで自炊の話題に。近藤春菜が「食材をあまらせちゃう」と悩みを語ると、この日局に弁当を持参していた自炊派のホランは「逆に弊害があって」と告白。「スーパーに行って食材見るのが好きだから。スーパーが好きすぎてスーパーでバイトしてたくらいなので」と明かし、「安いと『これも食べたい』『これも買おう』とか言って買うじゃないですか。私は無駄にするのは絶対に嫌なので、常に食材に追われてるんですよ」と状況に苦笑した。

また「（食事の）誘いをもらっても『ヤバい、ちょっと待って。ナスが1日もたせたらカビ生えるかもしれない』とか『キュウリも危ないな』とか思ってると、マジで人のご飯をごめんなさいって断るしかなくなるので、どんどん人付き合いがなくなっていく。私はもう食材に追われてるんです、日々」と自身の性格にあきれていた。