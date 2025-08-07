四天王寺大学は、四天王寺小学校と、両校の教員が連携・協働し、小学校低学年児童が好きな時間・場所で楽しく防災を学べる無料アプリ「ぼうさいキッズ」を開発しました。

四天王寺大学「ぼうさいキッズ」

対象 ：小学校低学年児童(全国の児童に活用可能)

利用方法 ：WEBサイトからアクセス・利用可能

リリース日：2025年9月1日

価格 ：無料

四天王寺大学は、四天王寺小学校(所在地：大阪府藤井寺市、校長：花山 吉徳)と、両校の教員が連携・協働し、小学校低学年児童が好きな時間・場所で楽しく防災を学べる無料アプリ「ぼうさいキッズ」を開発。

このアプリは、災害時に自分の命を守る「自助」の力を育むことを目的とし、四天王寺小学校児童だけでなく、全国の小学生にも広く活用できる汎用性を持っています。

今後は中・高学年児童向けの開発も検討しており、子どもたちの防災意識向上に貢献していきます。

なお、アプリリリースは2025年9月1日を予定しています。

■アプリの特長

「ぼうさいキッズ」は、小学校低学年児童が災害時に自分の命を守るための知識と行動を、楽しく・繰り返し学べることを目指して開発されました。

主な特長は以下の通りです。

【3つの生活場面に対応】

「学校内」「登下校時」「自宅」の3つの場面ごとに、知っておきたい防災知識をQ&A形式で出題。

児童が日常生活の中で直面しうる状況を想定しています。

【繰り返し学べる工夫】

問題に回答すると、すぐに解説とポイントが表示されるため、正しい知識をその場で身につけることができます。

繰り返し学習することで、知識の定着を図ります。

【汎用性の高さ】

四天王寺小学校児童だけでなく、全国の小学校や家庭でも利用できる内容・設計となっており、幅広い児童に活用していただけます。

【教員の専門性を活かした共同開発】

小学校現場の実情と大学の専門知識を融合し、児童の視点に立った教材開発を実現しました。

出題画面イメージ(1)

出題画面イメージ(2)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 好きな時間・場所で楽しく防災を学べる！四天王寺大学「ぼうさいキッズ」 appeared first on Dtimes.