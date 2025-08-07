今後30年以内に80パーセント程度の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震。そのリスクが高まっているとして注意を呼びかける「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が去年8月に初めて発表されてから、8日で1年です。

内閣府は7日、情報発表時の防災対応について新たなガイドラインを公表しました。

■「どう対応すれば良いの？」初めての“南海トラフ臨時情報”各地で混乱も…

2024年の8月8日午後5時ごろ、日向灘でマグニチュード7.1の地震が発生したことを受けて初めて発表された「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」。内閣府のアンケートでは、このとき、「制度を十分に理解していた」とする市町村はわずか2割にとどまっています。実際に海水浴場の閉鎖やイベントの中止、一部の鉄道会社による運休や徐行運転が行われるなど、社会活動に混乱が広がりました。

こうしたことを受け、内閣府は7日、防災対応についてのガイドラインを改定しました。

■そもそも「南海トラフ地震臨時情報」はどんな仕組み？

南海トラフ沿いでは過去に繰り返し巨大地震がおきていて、政府の地震調査委員会は、その発生確率を今後30年以内に80パーセント程度としています。最悪の場合で死者は29万8000人にのぼるとする国の想定もあります。

「南海トラフ地震臨時情報」とは、大きな地震の後に、そうした巨大地震の可能性が高まっている場合に発表される情報です。

臨時情報にはいくつか種類があります。昨年発表されたのは、マグニチュード7クラスが発生したときに出される「巨大地震注意」。避難を呼びかけるものではありませんが、地震への備えを再確認するよう呼びかけます。

この「巨大地震注意」の上には、マグニチュード8クラスが発生した場合に出される「巨大地震警戒」があり、地震発生後では避難が難しい一部の地域などでは少なくとも1週間の“事前避難”が求められます。

■防災対応のガイドライン どう変わった？

新しいガイドラインでは、「自らの命は自らが守る」という原則に基づき、安全確保と経済のバランスを考慮し、「自らの行動を自ら判断する」ことの重要性を強調しています。

その上で、これまで記述の乏しかった「臨時情報（巨大地震注意）」について、取るべき対応を明確化させています。鉄道については、「原則、運行規制をしない」と明記しました。イベントについては、「適切な防災対応を実施した上で、できる限り事業を継続することが望ましい」とした上で、もし「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合は、明らかに命の危険が出る活動については対策を講ずることが必要だとしています。

また、住民や自治体に対して、「臨時情報が発表された時の対応は、あらかじめ決めておく」ことが重要だと強調しました。

■臨時情報が出たらどう行動すれば良い？

一般家庭の場合、どのように準備をするべきでしょうか。

まずは自分の住んでいる地域が防災対策の推進地域に指定されているのかを確認しましょう。

これらの地域では、「臨時情報（巨大地震注意）」が発表された場合、日頃からの備えを見直すよう呼びかけられます。たとえば、地域のハザードマップでどのような危険があるか確認して、避難経路を確認する。家具の転倒防止や、窓ガラスの飛散防止対策をする、などの対策が大切です。

また「臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合、地震発生後の避難が間に合わない地域では、少なくとも1週間の事前避難が求められます。市町村ごとに、その地域の実情に応じて指定されています。どのように避難を行うのか、日頃から考えておくことが重要です。