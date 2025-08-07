株式会LogProstyle、 Inmark Global Pty Ltd. と合弁会社を設立へ！Inmark LogProstyle

LogProstyleは、2025年7月28日、オーストラリアのInmark Global Pty Ltd.との間で、合弁会社「株式会社Inmark LogProstyle」(以下「Inmark LogProstyle」)を設立する株主間契約を締結しました。

LogProstyleは、2025年7月28日、オーストラリアのInmark Global Pty Ltd.との間で、合弁会社「株式会社Inmark LogProstyle」(以下「Inmark LogProstyle」)を設立する株主間契約を締結。

InmarkとLogProstyleの当初のInmark LogProstyleの持分割合を51％：49％とすることを合意しています。

Inmark LogProstyleは、同社とInmarkによる共同事業として、東京都内を中心に不動産開発事業に取り組みます。

代表取締役 兼 執行役員社長の野澤 泰之は、次のように述べています。

「同社は、Inmarkとの合弁会社を設立する株主間契約を締結しました。

Inmark LogProstyleは、今後積極的に東京都内を中心に不動産の取得を計画しており、我々が日本においてその業務を担うことになりました。

これにより、同社の不動産開発事業の更なる成長を見込んでいます。」

