浦和学院を指揮して2013年センバツを制した森士前監督（61）が、「ABEMAニュース」に出演。来春から高校野球で導入が決まったDH制についてメリット、デメリットを解説した。

森氏はDH制導入の賛否について「私が浦和学院の監督であれば賛成派ですね」ときっぱり。

その理由について1人でも多く試合の出場機会を与えられ、打力向上の面でも有効と説明した。

一方でデメリットについては「部員数の少ない学校はやりくりを求められる。地方大会はとくに格差が広がる」と指摘した。

ここまではよく語られること。森氏は指導経験者の立場で、育成面からも高校野球がDH制を導入するデメリットを語った。

「打力のある投手を育成する機会は少なくなるという懸念はある。将来を考えると投手も打撃練習は必要ではないでしょうか」と訴えた。

高校時代は投手でも大学、社会人で野手に転向する選手は「浦和学院にもたくさんいた」という。高校では投手でもプロには野手として入る選手も多い。

森氏は「高校野球連盟は選手の健康を考えた上で導入を決めた」と決定を評価した上で、「ただ、高校野球は育成段階でもある。将来的なことを考えると投打バランスよく、投手にも打席に立たせてあげたいし、将来を見据えた練習法を取り入れてあげたい」と主張した。

ケガなど健康リスクを考えて、必要のない打撃練習は投手にやらせない指導者も増えるだろう。

森氏はドジャース・大谷翔平の二刀流の活躍を踏まえ、「可能性を摘んでしまうのは寂しい」と訴えた。