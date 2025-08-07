2023-24シーズンにはプレミアリーグで19ゴール8アシストを記録するなど数字を大幅に伸ばしたマンチェスター・シティMFフィル・フォーデンだが、昨季は7ゴール2アシストと失速。チームの調子も上がらず、悔しいシーズンとなってしまった。イングランド代表でもコール・パルマーが急成長し、フォーデンの立ち位置は怪しいものになってきている。



フォーデンは再び評価を取り戻せるだろうか。今夏には攻撃の要と言える存在だったMFケビン・デ・ブライネが退団したこともあり、余計にフォーデンへの期待は大きくなっている。





フォーデンは今夏に行われたクラブワールドカップ2025で3ゴールを挙げる活躍を見せていて、本人も調子は悪くないと手応えを口にしている。「最高とは言い切れないけど、間違いなく調子はずっと良かった。（CWCでは）ゴールもいくつか決められたしね。監督が僕のポジションをどう見ているかは分からないけど、僕のベストはインサイドだ。僕はデ・ブライネの真似をするためここにいるわけではない。彼がどれだけ優れていたか、クラブにどれだけ貢献したかは誰もが分かっている。僕はただベストを尽くし、年間最優秀選手賞に輝いたレベルに戻りたいんだ」「誰もが昨季のリベンジをしたいと考えているだろう。全員がベストを尽くし、タイトルを獲得したいと思っている。ドレッシングルームには経験豊富な選手が揃っているし、リーダーのB・シウバが選手たちを鼓舞してくれることと思う。経験があり、戦い方を知っているのは良いことだ」（『Independent』より）。フォーデンは2023-24シーズンにPFA年間最優秀選手に輝いており、目指すは2年前の状態だ。デ・ブライネが抜けた攻撃陣ではフォーデンが主役になってほしいところだが、マンCを再びプレミアの頂点へ導けるか。