新シーズンのエヴァートンは一味違う？ バリー、デューズバリー・ホールら充実の新戦力で目指す上位進出
昨季プレミアリーグ13位でシーズンを終えたエヴァートン。しかし新シーズンはもっと上位を目指せるかもしれない。情報サイト『Transfernarkt』は、新シーズンのエヴァートンは一味違うと特別な期待をかけている。
6日にはチェルシーからMFキアナン・デューズバリー・ホールを獲得し、さらに現在は2部へ降格したサウサンプトンから若き逸材MFタイラー・ディブリングの獲得にも動いている。こちらも合意は近いと見られている。
GK
ジョーダン・ピックフォード
DF
ジェイク・オブライエン
ジャラッド・ブランスウェイト
ジェイムズ・ターコウスキー
ビタリー・マイレンコ
ボランチ
イドリッサ・ゲイェ
デューズバリー・ホール
2列目
ディブリング（仮）
ドワイト・マクニール
イリマン・エンディアイエ
FW
バリーorベト
同サイトが明るい未来があると期待する予想イレブンがこれだ。センターバックはブランスウェイトと経験豊富なターコウスキーが組み、右サイドバックにオブライエン、左サイドバックにはバイエルンを離れたモロッコ期待の19歳DFアダム・アズヌーの獲得も決めている。
ボランチでは完全移籍へ切り替えたカルロス・アルカラスもおり、中堅クラブを束ねるのが上手いデイビッド・モイーズの手腕でダークホースの一角となるかもしれない。