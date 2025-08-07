昨季プレミアリーグ13位でシーズンを終えたエヴァートン。しかし新シーズンはもっと上位を目指せるかもしれない。情報サイト『Transfernarkt』は、新シーズンのエヴァートンは一味違うと特別な期待をかけている。



6日にはチェルシーからMFキアナン・デューズバリー・ホールを獲得し、さらに現在は2部へ降格したサウサンプトンから若き逸材MFタイラー・ディブリングの獲得にも動いている。こちらも合意は近いと見られている。





他にはビジャレアルから大型FWティエルノ・バリーも獲得しており、同サイトはさっそく新シーズンのエヴァートン予想布陣を作成。サプライズを起こすだけの戦力は整いつつあると評価している。GKジョーダン・ピックフォードDFジェイク・オブライエンジャラッド・ブランスウェイトジェイムズ・ターコウスキービタリー・マイレンコボランチイドリッサ・ゲイェデューズバリー・ホール2列目ディブリング（仮）ドワイト・マクニールイリマン・エンディアイエFWバリーorベト同サイトが明るい未来があると期待する予想イレブンがこれだ。センターバックはブランスウェイトと経験豊富なターコウスキーが組み、右サイドバックにオブライエン、左サイドバックにはバイエルンを離れたモロッコ期待の19歳DFアダム・アズヌーの獲得も決めている。ボランチでは完全移籍へ切り替えたカルロス・アルカラスもおり、中堅クラブを束ねるのが上手いデイビッド・モイーズの手腕でダークホースの一角となるかもしれない。