熊谷真実、姪・松田ゆう姫と2ショット披露「美味しいご飯、お招きいただいたのよん！」
俳優の熊谷真実（65）が7日、自身のインスタグラムを更新。実妹で俳優の松田美由紀（63）と故・松田優作さん（享年40）の娘で、姪の松田ゆう姫（37）との2ショットを公開した。
【写真】熊谷真実＆姪・松田ゆう姫の2ショット
「姪っ子の松田ゆう姫ちゃんにご招待されてまして 櫻井、有吉the夜会に松田ゆう姫ちゃんと出演させていただきます!!!」と、TBS系バラエティー『櫻井・有吉THE夜会』（後9：50）への出演を報告。ゆう姫との2ショットを公開した。
「うちのゆう姫ちゃんのめっちゃ美味しいご飯、お招きいただいたのよん!!!」とうれしそうにつづり、「よろしくお願いしますー!!」と呼びかけた。
