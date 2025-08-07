37歳のベテランサイドプレイヤーは来季もセリエAでプレイするようだ。



6日、セリエAのピサFCは37歳のコロンビア代表MFファン・クアドラードの獲得を正式に発表した。



これまでフィオレンティーナやチェルシー、ユヴェントス、インテルなど数々のビッグクラブで活躍を続けてきたクアドラード。昨夏に加入したアタランタでは怪我がありながらも公式戦32試合に出場し、3アシストと37歳ながらも存在感を見せた。



そんなクアドラードだが昨季限りでアタランタと契約満了に。フリーエージェントとなったクアドラードはフリーでセリエA昇格を果たしたピサFCへの移籍が決定。2026年夏までの1年契約を締結したという。



昇格組のピサFCにとって経験豊富なクアドラードの獲得は大きいが、果たして新シーズンはどのような活躍を見せてくれるのだろうか。