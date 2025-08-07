日本空港ビルデングは、羽田空港第1ターミナル地下1階のフードコートを新たな食のゾーン「Sora Chika（ソラチカ）」として、9月10日にリニューアルオープンする。

フードコートエリアには、和・洋・中、スイーツ、サラダ、バーなど、弁当や総菜などの購入など、多様なニーズに応える12店舗を設ける。ゆったり過ごせる広々とした空間で、モバイルオーダーの導入やデイタイムとナイトタイムで照明を変化させるなど、空間づくりにもこだわった。

出店するのは、「Cafe ＆ Bar BAR RAGE」、「洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス」、「廚 くろぎ じゅんちゃん」、「らぁめん 本田麺業」、「SOBA AZUMINO」、「海鮮丼 銀座おのでら」、「Badiani」、「ゆーパイむ」、「WithGreen」、「人形町今半 惣菜」、「人形町今半 弁当」、「カンナムキンパ」。

座席数は約200席、敷地面積は約1,000平方メートル。営業時間は午前7時から午後10時まで。

さらにレストランエリアには、「リンガーハット」と「天丼てんや」の既存店舗に加え、新たにタイ料理の「クルン・サイアムがオープンする。