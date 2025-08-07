タレント金久保芽衣、第1子出産を発表 夫は青学卒の元陸上選手・下田裕太氏 妊娠は公表せず
【モデルプレス＝2025/08/07】タレントの金久保芽衣（29）が、第1子を出産したことがわかった。所属事務所・KAMPAIより発表された。
【写真】金久保芽衣、子どもの写真公開
所属事務所は「この度、所属の金久保芽衣が第一子を無事出産いたしましたことをご報告申し上げます。母子ともに健康で、現在は安静に過ごしております」と発表。また「妊娠中は体調を最優先に考え、本人とも相談の上、公表は控えさせていただいておりましたことをご理解いただけますと幸いです」と説明。「これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。今後とも金久保芽衣への温かいご声援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
金久保も自身のX（旧Twitter）にて「7月25日に第一子を出産いたしました」と、子どもの写真を添えて報告。「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリも酷かったので妊娠の発表は控えてこのタイミングでのご報告となりました」と伝えた。
妊娠後期は妊娠糖尿病にもなったと明かし「分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症（元々低血圧なのに！）」「子宮口9cmまで進んで子の向きが変わり、24時間陣痛の末緊急帝王切開になるなど…」と妊娠時を回顧。「最初から最後までトラブルだらけで、頭では分かっていたけれど改めて妊娠出産は命懸けなんだと実感させられました」とつづった。
最後には「今は身体を休めつつ、この小さな命を守り幸せにしていけるよう、仕事もプライベートも全力疾走していきたいと思います。これからも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
金久保は2023年10月、2022年に青山学院大学出身・元陸上選手の下田裕太氏と結婚したことを発表。2024年5月には、夫婦でテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】金久保芽衣、子どもの写真公開
◆金久保芽衣、第1子出産を発表
所属事務所は「この度、所属の金久保芽衣が第一子を無事出産いたしましたことをご報告申し上げます。母子ともに健康で、現在は安静に過ごしております」と発表。また「妊娠中は体調を最優先に考え、本人とも相談の上、公表は控えさせていただいておりましたことをご理解いただけますと幸いです」と説明。「これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。今後とも金久保芽衣への温かいご声援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
妊娠後期は妊娠糖尿病にもなったと明かし「分娩時は大量出血に重度妊娠高血圧腎症（元々低血圧なのに！）」「子宮口9cmまで進んで子の向きが変わり、24時間陣痛の末緊急帝王切開になるなど…」と妊娠時を回顧。「最初から最後までトラブルだらけで、頭では分かっていたけれど改めて妊娠出産は命懸けなんだと実感させられました」とつづった。
最後には「今は身体を休めつつ、この小さな命を守り幸せにしていけるよう、仕事もプライベートも全力疾走していきたいと思います。これからも変わらぬご声援のほどよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
金久保は2023年10月、2022年に青山学院大学出身・元陸上選手の下田裕太氏と結婚したことを発表。2024年5月には、夫婦でテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】