この夏の記録的な猛暑を受け、7日、政府は熱中症対策の会議を緊急で開き、石破首相は熱中症対策の強化について「できることは全て実行していただきたい」と関係省庁に指示をしました。

政府は7日、石破首相出席のもと、熱中症対策推進会議を開きました。

この会議は今年6月以来、2度目の開催で今月5日に群馬県伊勢崎市で、国内の観測史上最高気温を更新する41.8度を記録したり、7月30日からは2013年以来12年ぶりに4日連続で国内の最高気温が40度以上を記録したりするなど、この夏の記録的な猛暑を受け、緊急で開かれました。

会議の中で石破首相は「熱中症警戒アラートの情報に十分に気を付けていただき、エアコンの適切な利用、こまめな水分・塩分の摂取などの熱中症の予防対策をとってもらいたい」と国民に向けて呼びかけました。

また、「国民の皆様の命と健康を守るために、熱中症対策を強力に推進する」とし、子どもの命を守るために学校の体育館等へのエアコン設置支援の強化や、働く人たちの現場における休憩場所の整備、健康管理などの対策を充実させるよう指示をしました。その上で石破首相は浅尾環境大臣のもとで、取り組みの進捗を確認をしつつ、「できることは全て実行していただきたい」と熱中症対策の強化を関係省庁に指示しました。