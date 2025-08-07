中条あやみ・櫻坂46メンバーら「TGC 2025 A／W」出演者第6弾解禁 M!LK曽野舜太・夏⽣⼤湖・MON7Aは初出演
【モデルプレス＝2025/08/07】9月6日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」（以下、「TGC 2025 A／W」）より、出演者第6弾が解禁された。
【写真】櫻坂46田村保乃、夏の装いで美脚魅せ
メインモデルには、2021年から雑誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍する⼀⽅、2022年放送のドラマ『ヒロイン誕⽣！ドラマチックなオンナたち』では次世代⼥優としても注⽬を集め、2026年春スタートの連続テレビ⼩説『⾵、薫る』では、2410⼈の中から⾒事選ばれW主演に⼤抜擢された上坂樹⾥、アイドルグループ櫻坂46として活動する傍ら、それぞれがモデルやCM出演、タレントとしても活躍の場を広げ続けている⽥村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が登場する。
さらに、数々のファッション誌の表紙を飾るトップモデルとして圧倒的な存在感を放ち、2025年8⽉1⽇公開の映画『TOKYO MER〜⾛る緊急救命室〜南海ミッション』や2025年10⽉17⽇公開予定の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』など、話題作に次々と出演してモデル・⼥優の両⾯で注⽬を集める中、TGCを代表する存在として、圧巻のオーラでランウェイを華やかに飾り、会場を魅了する中条あやみの出演が決定。TGCを愛し、これまで数々のステージに出演し、TGCと共に成⻑し歩んできた中条は「TGC20周年！！おめでとうございます◆（正しくはキラキラの絵文字）2012年から出演していますが、新しくなっていく時代と共に進化し続けるTGCを私も楽しみにしながらランウェイを歩いています。TGCは、ステージの上のモデルもステージの裏のスタッフさんも、そしてステージを⾒ている観客の皆様が楽しんでくださっていることが1番⼤事です◆（正しくはハートマーク）これからもみんなで最っ⾼のTGCを共創して⾏きましょう！！」とTGC20周年への祝福コメントを寄せた。
そして、ゲストには⼩中学⽣を中⼼に⼈気を誇るクリエイターで、スイーツのプロデュースやアーティストとしても活躍しているしなこ、『マイナビ presents TGC 2018 S/S』でランウェイデビューを果たし、モデル・タレント・俳優としてマルチに活躍の場を広げている翔、「男⼦⾼⽣ミスターコンテスト2021」でグランプリ獲得、ABEMA恋愛リアリティ番組『今⽇、好きになりました。朝顔編』や2025年7⽉25⽇公開の映画『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー復活のテガソード』に出演する松本仁、WILD BLUEのリーダーとしてチームをまとめる傍ら、映画『⾒える⼦ちゃん』や2025年12⽉6⽇公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』など、話題作への出演が続いている⼭下幸輝が登場。
さらに、2024年11⽉に結成10周年を迎えたダンスボーカルグループM!LKのメンバーで、バラエティ番組やドラマにも度々出演している曽野舜太、2022年に放送されたドラマ『六本⽊クラス』で俳優デビューを果たし、デビューから僅か2年半でドラマ『silent』やTBS⽇曜劇場『御上先⽣』などに出演した若⼿俳優の夏⽣⼤湖。2次元的ビジュアルと唯⼀無⼆の存在感で⼀躍注⽬を集め、ABEMA恋愛リアリティ番組『今⽇、好きになりました。ハロン編』への出演をきっかけに⼈気と知名度が急上昇、SNS上でdemoの⼀部を公開した「おやすみ Taxi」の動画は再⽣回数520万回超え、2025年8⽉7⽇に同曲のリリースが決定し、本格的にアーティスト活動をスタートさせた新世代のニューアイコン・MON7AのTGC初出演も決定した。
20周年を迎える「TGC 2025 A／W」のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導いていく。（modelpress編集部）
イベント名称：第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER （略称：マイナビ TGC 2025 A／W）
開催日時：2025年9月6日（土）開場12：00、開演14：00、終演21：00（予定）
会場：さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8）
メインモデル：嵐莉菜、池⽥エライザ、池⽥美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、岡崎紗絵、奥⽥彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、⾹⾳、茅島みずき、川⼝ゆりな、河村ここあ、上坂樹⾥、雑賀サクラ、さくら、佐々⽊久美、Shiho、⽩⽯まゆみ（SWEET STEADY）、せいら、⽴花琴未（CANDY TUNE）、⽥鍋梨々花、⽥村保乃(櫻坂46)、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、⽣⾒愛瑠、希空、⼟⽅エミリ、藤⽥ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本⽥紗来、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、⽮吹奈⼦、山崎天（櫻坂46）、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、りんか 他 ※50 ⾳順
ゲスト：あの、岩瀬洋志、くれいじーまぐねっと、⼩宮璃央、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）、綱啓永、とうあ、夏⽣⼤湖、NOA、野村康太、樋⼝幸平、本⽥響⽮、松本仁、丸⼭礼、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A、⼭下幸輝 他 ※50 ⾳順
メインアーティスト：aoen、CANDY TUNE、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE 他 ※50 ⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀、TGCオフィシャルサポーター HIROM（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーター FUKAMI（ファッションディレクター）※50 ⾳順
