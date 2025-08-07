¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡¥¶¥¥ä¥Þ¤Î·Ý¿Íº²¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¡×¤â¡ÄÁêÊý¡¦¼ÆÅÄ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤«¤Þ¤¤¥¬¥Á¡×¡Ê¸å10¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤Î»³ºê¹°Ìé¡Ê49¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Ê¥¦¥ï¥µÏÃ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÏÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡Ä¡×¤òÊüÁ÷¡£12Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍË¡ß·Ý¿Í¡×¤Ç»³ºê¤ä¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¼ãÎÓÀµ¶³¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥«¥ê¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¥í¥±ÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤¬ÊüÁ÷¾å1Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¼ñ»ÝÀâÌÀ¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥í¥±¤Ç¤Ï20¡Á30Ê¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ëè²ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯»³ºê¤µ¤ó¤¬¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¤Ï¼ãÎÓ¤È¤È¤â¤Ë»³ºê¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ëÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²¶¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1Ê¬¤À¤±¤À¤±¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Î·Ý¿Íº²¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥«¥ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»³ºê¤µ¤ó¡¢ÊüÁ÷°ìÀÚ¸«¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¿Áê¤òË½Ïª¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤«¤é¤ÏÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢»³ºê¤ÎÁêÊý¡¦¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Î¹â¤¤ÏÃ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥í¥±ÈÖÁÈ¡¢¥Æ¡¼¥×¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£