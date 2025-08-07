本田仁美がリーダーのSAY MY NAME、新曲『iLy』で証明した“実力と美貌”に注目！

SAY MY NAMEが、“第5世代の万能型ガールズグループ”として注目を集め、2025年夏を熱く盛り上げている。

8月1日に1stシングル『iLy』でカムバックしたSAY MY NAMEは、爽やかなサマーソングでファンの心を掴み、安定したライブパフォーマンスと目を引くビジュアルでも話題を集め、実力と魅力を兼ね備えたグループとしての存在感を示している。

カムバック初ステージとなった『ミュージックバンク』では、揺るぎないライブパフォーマンスを披露。さらに、8月5日に出演したMBC FM4Uのラジオ番組『正午の希望曲 キム・シニョンです』（原題）でも安定した歌唱力を発揮し、"ライブが強いグループ"として注目を浴びた。

（写真提供＝iNKODEエンターテインメント）

タイトル曲『iLy』は、リリース直後に韓国のHANTEOチャートのフィジカルアルバム日間チャート、Circleチャートのリテールアルバム日間チャートでいずれも上位にランクイン。ミュージックビデオの再生回数も急速に伸び、すでに900万回を突破するなど、高い関心を集めている。

特に『iLy』は、洋楽の名曲『Can’t Take My Eyes Off You』をサンプリングした楽曲。耳なじみのあるメロディラインに、SAY MY NAMEならではのカラーが融合され、初めて聴く人にも親しみと新鮮さを与えている。

中毒性のあるサウンドが好評を博しており、「こんなに爽快な曲は久しぶり」「曲が良すぎてメンバーの魅力が引き立つ」「SAY MY NAMEはライブが本当に上手」といった熱い反応も続いている。

今回のカムバックでは、音楽的な成長だけでなく、爽やかなスタイリングとともに、洗練されたビジュアルを披露したSAY MY NAMEは、今後も多彩なコンテンツを通じてファンとの交流を続けながら、音楽番組などで精力的に活動を展開していく予定だ。

◇SAY MY NAMEとは？

ジェジュンが設立したiNKODEエンターテインメント初のガールズグループ。2024年10月16日に1st EP『SAY MY NAME』でデビュー。AKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美がリーダーを務め、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されていたが、2025年7月10日に中国出身のシュイが加入し、8人組へと生まれ変わった。最年長は2001年生まれの本田で、最年少は2010年生まれのスンジュ。