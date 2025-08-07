Red Velvet・ジョイ、へそ出しトップスで愛らしい魅力を放つ！夏らしい新ALティザー公開

ガールズグループRed Velvetのメンバー、ジョイがタイトル曲『Love Splash！』で夏の感性を披露する。

【写真】「無防備な胸元」…ジョイ、ぎりぎり衣装

ジョイの1stソロミニアルバム『From JOY, with Love』は、タイトル曲『Love Splash！』を含む計6曲が収録されており、来る8月18日にリリースされる。

特に、新曲『Love Splash！』はドキドキしているかのようなベースと柔らかいピアノ、ベルサウンドが調和した爽やかな雰囲気のポップダンスソングで、涼しい夏の海の風景を背景に恋が始まる瞬間を躍動的に盛り込んだジョイらしいサマーソングだ。

また、同曲は静かな海のようだった心のなかの波を起こした相手に率直に愛の告白をして、結局ざぶんと（Splash）恋に落ちる話をときめきいっぱいのジョイの歌声で表現し、爽やかなエネルギーを加える。

（写真＝SMエンターテインメント）ジョイ

さらに、本日（8月7日）0時、Red Velvetの公式SNSなどで公開されたティザーイメージとムードサンプラーは、カラフルな街を自由に駆け回る姿で「Playful Love」を表現、ジョイの愛らしいユニークな魅力を洗練された雰囲気で捉え、注目を集めた。

なお、ジョイの1stソロミニアルバム『From JOY, with Love』は8月18日にフィジカルアルバムとしてもリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。