ITZY¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤¬Á´ÀÊ´°Çä¡ª10·î¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç¤â³«ºÅ¡¢´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¤Î4ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¥ê¥ç¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¿²¤½¤Ù¤êSHOT
Íè¤ë9·î20Æü¡¢ITZY¤Ï¥½¥¦¥ë¹¾À¾¡Ê¥«¥ó¥½¡Ë¶èKBS¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY¡ªON AIR¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸ø±é¤È¤È¤â¤ËBeyond LIVE¤òÄÌ¤¸¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¡£
µî¤ë8·î5Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖMIDZY4´ü²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢6Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌÈÎÇä¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢Á´ÀÊ´°Çä¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ITZY¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸þ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤´Ø¿´¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖITZY The 3rd Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY¡ª¡ÈMIDZY¡Çs Cells¡É¡×°ÊÍè¡¢Ìó10¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î11¡Á12Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½êJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ITZY¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¾·ÂÔÆ°²è¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ITZY¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET¡ÇS FLY¡ªON AIR¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë